مأرب.. الآلاف يحتشدون في مسيرة "مدَد الأقصى" دعمًا لأبناء غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - خرجت مسيرة حاشدة، مساء اليوم السبت، في مدينة مأرب، جابت مختلف شوارع المدينة، دعمًا لأبناء غزة، وتنديدًا بالمجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء القطاع.

وفي المسيرة الحاشدة التي دعا لها فريق "مدد الطوفان"، أكد المشاركون على وقوف أبناء الشعب اليمني الى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادهم لإمدادهم بكل الطرق والوسائل المتاحة.

وفي بيان المسيرة الذي ألقي باللغتين العربية والانجليزية، استنكر المشاركون في المسيرة التي شهدت حشد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الرجال والنساء، تخاذل الحكام العرب والمسلمين في نصرة غزة، وعدم الإنتصار لها.

ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى المزيد من التحشيد والتصعيد نصرة لغزة والأقصى، وممارسة الضغط الشعبي على الحكام لاتخاذ قرارات مصيرية فيما يخص القضية الفلسطينية.