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إب.. وفاة مسؤول محلي وثلاثة من مرافقيه في حادث مروع بمذيخرة

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مسؤول محلي وثلاثة من مرافقيه، السبت، في حادث مروع بمديرية مذيخرة، جنوب غرب محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن أمين عام المجلس المحلي في مديرية مذيخرة الشيخ القبلي البارز (عبدالرحمن حمود سرحان)، توفي اثر انقلاب سيارتهم في منطقة العقرمي بالمديرية.

وأضافت المصادر أن مرافقيه (عبده حمود قاسم الزمر، وحمود بن أحمد قاسم الزمر، وعبده بن لطف فازع الزمر)، قضوا إلى جواره في الحادثة.

وتأتي الحادثة بعد يومين من وفاة وإصابة أربعة أشخاص في حادثة سير بمديرية فرع العدين غرب المحافظة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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