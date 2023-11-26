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عدن - ياسمين التهامي - الخارجية الروسية تعلق على الصفقة بين إسرائيل و"حماس"

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ترحيب موسكو بالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل و"حماس" والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلا للرهائن من الأطفال والنساء.وقالت زاخاروفا في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "ترحب موسكو بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع".

وأضافت: "من المهم الإشارة إلى الجهود الخاصة التي تبذلها قطر بهدف التنفيذ العملي للدعوة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف التصعيد" بين إسرائل وفلسطين.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة، ويشمل تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.بدورها، أكدت حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

المصدر: "أزفيستيا"