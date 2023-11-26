صنعاء.. مليشيا الحوثي تمنع موظفي مفوضية حقوق الإنسان من الوصول إلى مقر عملهم

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء (شمالي اليمن)، إن مليشيا الحوثي صعدت من حملاتها ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.



وكشفت المصادر لـ "يمن شباب نت"، أن مليشيا الحوثي أقدمت على منع الموظفين اليمنيين من دخول مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصنعاء.



وأكدت أن التصعيد الحوثي جاء بعد أيام قليلة من منع المليشيا لنائب ممثل المفوضية سفير الدين سند، من ممارسة عمله وطرده من صنعاء نهاية الأسبوع الماضي.



وسبق أن خطفت مليشيا الحوثي الموظف في المفوضية "مبارك العنوة" مطلع أغسطس الماضي، وقبل ذلك الموظف عبدالمعين عزان موظف المفوضية السامية في 5 نوفمبر 2021م، ضمن عمليات الاستهداف الحوثية للعاملين في المنظمات الأممية في صنعاء، التي لم تواجه بأي تحرك من قبل الأمم المتحدة.

