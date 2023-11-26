عدن - ياسمين التهامي - اكتشاف الجبل الذهب الذي حير العلماء على سطح هذه الدوله العربية.. ما وجدوه سيكفي كل من على الأرض

الأحد 26 نوفمبر 2023 الساعة 08:42

تم اكتشاف اكتشاف رائع تحت نهر الفرات ، تم الكشف عن اكتشاف مذهل بعد أن جف النهر أخيرًا. هذا الوحي المثير للاهتمام مهد الطريق لمغامرة لا تصدق. تخيل عالما تتحقق فيه الأساطير منذ زمن بعيد. حيث يتم الكشف عن أسرار التاريخ في أكثر الأماكن غير المتوقعة. مرحبًا بكم في الموقع الغامض حيث كان نهر الفرات يتدفق في يوم من الأيام. ولكن الآن ، ظهر شيء غير عادي من قاع النهر الجاف.

مشهد مذهل للغاية ، ترك الخبراء في حيرة من أمرهم والزائرين في حالة من الرهبة. انضم إلينا في رحلة لا تُنسى بينما نستكشف الجبال الذهبية التي ظهرت بعد جفاف نهر الفرات. لن تصدق عينيك! نهر دجلة هو النهر الكبير الآخر الذي يميز بلاد ماكتشاف الجبل الذهب الذي حير العلماء على سطح هذه الدوله العربية.. ما وجدوه سيكفي كل من على الأرضا بين النهرين. نهر الفرات هو أقصى الغرب من الاثنين.اكتشاف الجبل الذهب الذي حير العلماء على سطح هذه الدوله العربية.. ما وجدوه سيكفي كل من على الأرض