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اتركها وأهرب فوراً .. 7 أنواع من النساء لا تتزوج منهم أبدا .. احذروا منهم !!

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عدن - ياسمين التهامي - اتركها وأهرب فوراً .. 7 أنواع من النساء لا تتزوج منهم أبدا .. احذروا منهم !!

 أكد الدكتور وهدان عن بعض النصائح التي يجب على الشباب اتباعها بخصوص اختيار شريكة حياتهم، كما أشار إلى بعض الحالات التي يجب البعد عنهم 

 

 

فوراً إذا كان أمامك فرصة الارتباط بهم عليك بالفرار حتى لو كانت حسناء ولا يوجد مثلها في الكون لأنها سوف تتعبك في المستقبل.

ابتعد فورا عن هؤلاء الفتيات

أكد الدكتور وهدان عن مجموعة من الفتيات يجب الابتعاد عنهم وعدم الزواج منهم وهم كالتالي:

 

الإنسانة الثرثارة والتي لا يفصل فمها عن الكلام، لأنها سوف تكي أسرارك لكل الناس.

 الفتاة الحنانة، التي تعيش في بيت أهلها بعد الزواج أكثر مما تعيش في بيتك، بسبب حنينها الدائم لأهلها.

الفتاة ذات العيون المحدقة، التي تنظر إلى ما في يد غيرها وترغب به ولا تمكث حتى تأتي به لو بأغلى الأسعار.

 الانسانة الأنانية التي لا ترى سوى نفسها فقط فهي لا تستطيع تربية أبناء أو إدخال السعادة على قلبك.

 الانسانة الأنانية التي لا ترى سوى نفسها فقط فهي لا تستطيع تربية أبناء أو إدخال السعادة على قلبك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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