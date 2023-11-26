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تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر

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عدن - ياسمين التهامي - تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر

الأحد 26 نوفمبر 2023 الساعة 10:01

كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن نوع من القهوة يسبب الإصابة بالسرطان.

 

ونشر الخضيري تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": قال فيها " قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة extra-Dark Roasted لاحتوائها على الأكريلامايد المسرطن". حسب "نيويورك تايمز".وأضاف الخضيري : "‏نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لأنها شديدة التحميص".

 

وتابع: "تجنب القهوة المحترقة(مثلها مثل الطعام المحترق والسجائر)!وخلوكم على التحميص العادي الخفيف مثل القهوة العربية".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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