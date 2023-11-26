معجزة.. ضع كوب من الماء والملح والخل في ركن المنزل 24 ساعة وشاهد مفاجأة لا يمكن توقعها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - معجزة.. ضعى كوب من الماء والملح والخل في ركن المنزلآ ، فوائد وضع كوب من الماء والملح والخل فى ركن المنزل أثبتت الكثير من الأبحاث عن وجود طاقة سلبي بأغلب المنازل على الرغم من إلزامية سكون الحالة النفسية للمنازل وساكنيها، ويقوم البعض باستخدام الملح والخل للتخلص من هذه الطاقة السلبية التي تحيط بالمكان، كما أنه هناك طريقة متبعة بشروط معينة لتساعد في التخلص من هذه الطاقة السلبية التي قد تؤثر على كل يسكن بالمنزل.

معجزة.. ضعى كوب من الماء والملح والخل في ركن المنزل

على الرغم من أن الطاقة السلبية هي مجرد شعور يشعر به الفرد ولا يستطيع رؤيته، إلا أنها قد توجد بالكثير من المنازل.

ويمكن أن يشعر الشخص بهذه الطاقة عن طريق المشاكل التي قد تحوطه، أو عن طريق إصابته بالتعب والإرهاق والعديد من الأمراض.

خطوات تحضير كوب الملح والماء والخل

لتحضير هذا الكوب يجب عليك اتباع الخطوات التالية

مكوناته

مقدار من الخل الأبيض.

ملح أبيض خشن.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

يتم خلط كل المكونات في إناء حتى تمام الذوبان.

يتم توزيع هذه الكمية على الأماكن التي يجلس بها الأشخاص أغلب الأوقات.

يترك الكوب لمدة لا تقل عن أربع وعشرون ساعة كاملة، فيجب أن تكون أقل مدة لترك الكوب هي ليلة كاملة.

ويجب مراعاة وضع الكوب في أماكن غير مرئية أو ظاهرة بشكل كبير، وذلك حتى لا يتسبب أحد الأشخاص في سكبها على الأرض وعدم الانتفاع منها.

وعليه تقوم هذه الكوب لإمتصاص الطاقة السلبية التي قد تكون محوطة المكان الموضوع به الكوب بالكامل.

ومن الممكن أن يتم تشغيل القرآن الكريم بالمنزل للمزيد من الشعور بالراحة وإبعاد كل الطاقات السلبية التي قد تضر لساكني المنزل..