ثالث حالة خلال نوفمبر.. وفاة جندي أسير تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء

توفي جندي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة المختطفة صنعاء (شمالي اليمن)، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ بداية نوفمبر الجاري.



وقال مصدر حقوقي لـ "يمن شباب نت"، إن الجندي "حسن علي علي البتينة" توفي تحت التعذيب، أمس السبت في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء.



وأضاف المصدر أن "البتينة" من أبناء محافظة ريمة، ويبلغ من العمر 26 عام، وهو أحد أفراد المنطقة العسكرية السابعة في الجيش الوطني، وقد أُسر في منطقة ماس بتاريخ 11 نوفمبر 2020م.



وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من تصفية رفيقه الأسير "محمد أحمد وهبان" ـالذي أسر في ذات المعركةـ، في زنزانة انفرادية بالسجن الحربي بصنعاء.



وسبق الحادثتين وفاة المختطف (عزالدين صالح محمد محمد الحبجي ـ 28 عاماً) تحت التعذيب في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، امتداداً لجرائم التعذيب التي تشهدها سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، في ظل حالة الإفلات من العقاب، التي تشهدها البلاد منذ بدء الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.



وكانت وزارة حقوق الإنسان، أعلنت في أكثر من مناسبة توثيقها أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية، خلال سنوات الانقلاب.

