مسلحون مجهولون يستولون على سفينة تجارية في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في لندن (UKMTO) إنها تلقت بلاغا من إحدى السفن بوجود محاولة هجوم عليها في خليج عدن.



وأوضحت الهيئة في بيان موجز نشرته اليوم الأحد على حسابها بمنصة إكس إنها تلقت بلاغا من إحدى السفن باقتراب قاربين أبيض وأسود على متنهما ثمانية أشخاص اقتربوا من السفينة بشكل مفاجئ.



وحددت (UKMTO) مكان الحادث بأنه جنوب عدن. ما يعني أن الهجوم وقع في خليج عدن الذي يبعد مسافة كبيرة عن الساحل الذي يسيطر عليه الحوثي في البحر الأحمر.

وقالت وكالة اسوشتيد برس الأمريكية، إن مهاجمين لم تتضح هويتهم استولوا على "ناقلة النفط سنترال بارك" المملوكة لرجل الأعمال الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر في مياه خليج عدن، وفقاً لمديري السفينة وشركة الأمن البحري "أمبري"، والناقلة مُدارة عبر شركة "زودياك" وتتبع عوفر، ومقرها لندن.



وذكرت الوكالة، أن الاستيلاء على ناقلة النفط تم في منطقة بحرية بخليج عدن خاضعة نظريا لسيطرة قوات متحالفة مع والحكومة والتحالف العربي.

قالت شركة أمبري للأمن البحري أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران هددوا في السابق بمهاجمة الناقلة إذا لم تتحول إلى ميناء الحديدة.

في الأسبوع الماضي خطف الحوثي سفينة جالكسي ليدر، وليلة الجمعة شن مجهولون هجوما بطائرة بدون طيار إيرانية الصنع على سفينة شحن بالمحيط الهندي، وكلا السفينتين تعود ملكيتهما إلى رجال أعمال من الاحتلال الإسرائيلي.



وتبن الحوثي خطف السفينة، بينما لم تتبن أي جهة الهجوم على سفينة الشحن. واتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إيران بقرصنة سفينة جالكسي.



وحذرت (UKMTO) السفن في باب المندب من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإبلاغ فورا عن أي أنشطة غير متوقعة.

