شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متى يكون تطبيق الواتساب خطير وغير آمن؟ تحذير هام لجميع المستخدمين قبل أن يقع الفأس بالرأس!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف عدد من خبراء الأمن الرقمي عن الحالات التي يكون فيها تطبيق الواتساب غير آمن، مؤكدين على ضرورة أن يحذر المستخدمين من الوقوع بفخ المهكرين والمحالين الذين يستخدمون الواتساب لتنفيذ مخططاتهم الإحتيالية، حيث يعد هذا التطبيق بيئة خصبة لهم لأنه تطبيق شعبي ويستخدمه معظم الناس ومن مختلف الطبقات الإجتماعية، بما فيها الطبقات المتعلمة والغير متعلمة أيضاً، وهم الفئة الأكثر وقوعاً بفخ المهكرين والمحتالين.

متى يكون تطبيق الواتساب غير آمن؟

يعتبر تطبيق الواتساب من أكثر تطبيقات الدردشة انتشاراً في العالنم ويبلغ عدد مستخدمية أكثر من إثنين مليار مستخدم، ولكن رغم الكثير من احتياطات الأمان التي وضعتها شركة “ميتا بيلاتفورم ” المالكة للتطبيق، وحرصها على رفع مستوى الأمان بشكل دوري، إلا ان خبراء الأمن الرقمي لا زالوا يحذرون من بعض الثغرات التي يمكن من خلالها اختراق تطبيق واتساب والتجسس على المستخدمين.

ويقول خبراء الأمن الرقمي أنّ هناك الكثير من المبرمجين يقومون بتنزيل تطبيقات معدلة من التطبيق بأسماء مختلفة ومتنوعة حيث إنّ هذه التطبيقات تقوم بالدخول إلى الهاتف ونقل الصور والملفات المهمة إلى مطوري البرنامج بشكل سريع ودون علم المستخدم.

ويضيف الخبراء أنّ هناك مجموعة من العلامات التي تسترعي ضرورة حذف التطبيق من الهاتف على الفور ومن أهم هذه العلامات هي حدوث ثقل في التطبيق وعدم الشعور بالسلاسة عند استخدامه كما السابق.

وإضافة إلى ذلك فإنّه يجب على كل شخص حذف التطبيق من الهاتف وذلك عند ظهور أرقام مجهولة تقوم بإرسال روابط ورسائل غريبة حيث إنّ ظهور تلك الأشياء يدل على وجود ثغرة ما بالتطبيق وبالتالي يجب عليك حذفه على الفور.

تطبيق الواتساب

يبلغ عدد مستخدمي تطبيق واتساب أكثر من ملياري مستخدم عبر العالم وهو رقم كبير خصوصا إذا ما قارناه بنظرائه من تطبيقات التراسل الأخرى كتليغرام وسيجنال وغيرها، ويعتبر تطبيق واتساب أحد التطبيقات التابعة لشركة ميتا بيلاتفورم الذي يملكها الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ حيث اشتراه من مجموعة من الهواة الفلندين عام 2013 بأكثر من 19 مليار دولار.

ويوفر تطبيق واتساب مزايا مهمة للمستخدمين حيث يمكن من خلاله التواصل عبر الرسائل النصية والصوتية وإرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو بسهولة وخلال وقت قصير. .