شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الداخلية تعلن رفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين في هذه المهن (تعرف على السعر الجديد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت بعض المواقع الاخباريه، وعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبر يزعم أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت رفع رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن، وهو ما جعل الكثير من المقيمين يعيشون حالة قلق ويبحثون عن حقيقة الخبر المتداول وما هي المهن التي أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع رسوم تجديد إقامة العاملين فيها، وهو ما سوف نجيب عليه في هذا المقال بالتفصيل ان شاء الله.

رفع رسوم تجديد الإقامة لهذه المهن

بعد الانتشار الواسع لخبر إعلان وزارة الداخلية السعودية رفع رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن، قمنا في موقع “بوابة الخليج” بالبحث عن مصدر الخبر المتداول، لكن لم نجد اي مصدر رسمي للخبر، ولم ينشر الإعلان المزعوم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أو المديرية العامة للجوازات السعودية، وهو ما يعني أن الخبر مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

رسوم تجديد الإقامة للعاملين في السعودية

حددت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق رسوم تجديد الإقامة لجميع المهن، وهي كالتالي:

• يتم سداد مبلغ قيمته 650 ريال سعودي في حالة كان الشخص يعمل في إحدى الشركات الخاصة.

• إذا كان الشخص مرافق تكون الرسوم 2000 ريال سعودي.

• إذا كان الوافد يعمل في العمالة المنزلية يتم سداد 600 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

حددت مديرية الجوازات في المملكة بعض الفئات التي تم اعفائها من سداد رسوم تجديد الإقامة، وتتمثل تلك الفئات في التالي:

– الحاصلين على منح دراسية.

– الفتيات التي تقل أعمارهم عن 18 عام.

– الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول التعاون الخليجي.

– أبناء المواطنة من أب أجنبي لا يحمل الجنسية السعودية.

– الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.

الأوراق اللازمة لتجديد الإقامة بالسعودية

يجب على جميع الأشخاص الذين انتهت إقامتهم داخل المملكة من تقديم كافة المستندات اللازمة من أجل تجديد الإقامة، وتتمثل تلك المستندات في التالي:

• نموذج من طلب تجديد الإقامة.

• جواز سفر للمقيم غير منتهي الصلاحية.

• تقديم صور شخصية حديثة مطابقة للمواصفات المحددة من قِبل وزارة الخارجية السعودية.

• صورة من عقد العمل.

• صورة من تصريح العمل ساري المفعول.

• صورة من بطاقة الهوية الشخصية سارية المفعول.

• أخر وثيقة لتجديد الإقامة للمقيم.

خطوات سداد رسوم تجديد الإقامة

يستطيع جميع الأشخاص من القيام بسداد جميع الرسوم الخاصة بالإقامة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

• ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي من خلال الضغط على هذا الرابط.

• اختر قائمة المدفوعات ثم سداد.

• حدد أيقونة المقيمين.

• حدد نوع الطلب وانقر على خيار تجديد الإقامة.

• اكتب رقم الإقامة، ومدة التجديد.

• انقر على أيقونة استمرار.

هل تم تخفيض رسوم المرافقين؟

أعلنت مديرية الجوازات أنه لا يوجد أي تخفيض في رسوم المرافقين، وأنه في حين تخفيض تلك الرسوم سوف يتم الإعلان عن ذلك.

ما هي أسعار رسوم تغيير المهنة للوافدين؟

بلغت رسوم تغيير المهنة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية ألف ريال سعودي وهذا ما أعلنته مديرية الجوازات في المملكة، كما حددت قيمة رسوم نقل الكفالة للعامل للمرة الأولى 2000 ريال سعودي.

هل يتم إعفاء زوجة المواطن السعودي من رسوم تجديد الإقامة؟

يتم إعفاء زوجة المواطن السعودي ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية من رسوم تجديد الإقامة، كذلك يتم إعفاء أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي الجنسية..