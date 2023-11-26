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عدن - ياسمين التهامي - لن تتوقع بعضها .. فوائد مذهلة و جبارة لحرق 3 قطع من" لبان الدكر " يوميا في البيت .. لو عرفتم السر ستنذهلون وتداومون على احراقه؟

فوائد حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت ، اللبان الذكر فوائده لا تكون مقتصرة فقط على تناوله واستعماله عن طريق عمل مشروب طبيعي ولكن فوائده من الممكن أن نحصل عليها من خلال استعماله كمادة تعطيرية ومن خلال تصاعد أبخرته من الممكن تحقيق الاستفادة الكاملة منه ومن خلال ما يلي :

من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهمية حرقه ، مع التعرف على كيفية حرق اللبان الذكر فوائد حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت اللبان الذكر من الممكن تحقيق الاستفادة الكاملة منه وتتمثل تلك الفوائد في الآتي :

يزيد من الإحساس بنشاط البدن والمزاج الجيد . من بين أفضل ما يشعر الإنسان بالطاقة الإيجابية العالية .

يحسن برائحته العطرية من روائح المنزل ، ومختلف المواد العطرية المتواجدة فيه تنتشر في المكان بسرعة مما يعطي الإحساس بالراحة النفسية . يحسن من حالة الجهاز التنفسي .

يزيل شوائب الحويصلات الرئوية ويحسن من عمل الأهداب التنفسية المتواجدة بالرئتين . يزيل آثار الحساسية الصدرية ويقلل منها . يعمل على الإقلال من الإحساس بالصداع . يقاوم من خلالها الجسم بعض الفيروسات التي تتواجد بالهواء الجوي .

كيف يمكن تحضير اللبان الذكر المحروق بمنتهى البساطة يتم إحضار عدد ثلاث وحدات من مكون البان الذكر وتوضع تلك القطع بالوعاء الخاص بتبخير المنزل ويتم إشعاله بداخل هذا الوعاء ، ثم إطفائه بعد ثواني معدودة ، حيث أن الاستمرار في اشتعاله أمر خاطئ قد يحول مختلف فوائده إلى مواد هيدرو كربونية محترقة لا ينتج عن رائحتها أي فائدة وفور إشعاله ثم إطفائه تنتج الرائحة المتميزة لها والتي تتمتع بالقدرة على الانتشار السريع في أرجاء المكان ، ومن الممكن المواظبة على إشعال اللبان الذكر وحرق بشكل يومي وهذا لا يمثل ضرر على الإطلاق .

فوائد تناول لبان الذكر التناول لهذا المكون لا يحدث أي أضرار بل على العكس يصيب الإنسان بحالة من النشاط إذا ما تم تناوله بشكل يومي حيث أن اللبان الذكر من الممكن تناوله في صورة مشروب له العديد من الفوائد أهمها تحسين عملية الهضم للغذاء داخل المعدة ، وتحسين عمل الكبد ، والكلى كما أنه يضبط معدلات تدفق الدم .