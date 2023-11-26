شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور هذه العلامة في البول تعني مؤشر خطير للإصابة بالسرطان..تعرف عليها الآن واذهب للطبيب فورا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك الكثير لاستخلاصه من المادة التي تفرزها أجسادنا . يمكن أن يخبر البول ، على وجه الخصوص ، عن أي تشوهات تحدث تحت الجلد . ومع ذلك ، يجب أن يتطلب لون واحد في بولك عناية طبية فورية .
سرطان الجلد - خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعا في المملكة المتحدة - هو أحد أسرع أشكال المرض نموا . هناك حوالي 16200 حالة إصابة جديدة بالمرض كل عام ، منها 2300 حالة وفاة .ومع ذلك ، فإن توصيف المرض يمكن أن يتيح الكشف المبكر والعلاج . في بعض الحالات النادرة ، قد يظهر مرضى السرطان مع خطوط ملونة في البول .
وفقا لموقع هارفارد هيلث ، فإن سرطان الجلد هو " أخطر أنواع السرطان . " في حالات نادرة ، [ سرطان الجلد ] يمكن أن يضع الميلانين ، الصبغة التي تجعل الجلد داكئًا ، في الدورة الدموية ، وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصبغة في البول .
" يوضح الجسم الصحي أنه عندما يتحول لون البول إلى " بني حقيقي " ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل لون البول إلى " بني حقيقي " ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل الهيموجلوبين - البيليروبين .
" يتراكم [ البيليروبين في الدم بسبب أمراض الكبد ، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد ، أو القناة الصفراوية المسدودة بحصوة في المرارة أو ورم أو عائق آخر . " إذا دخل بعض من هذا البيليروبين الزائد في البول ، يمكن أن تتحول الحلقة إلى اللون البني .
على الرغم من أن صبغة الجلد قد تتسرب أحيانا إلى مجرى الدم ، إلا أنها تظل نادرة الحدوث . تشمل العلامات الشائعة التي يمكن توقعها من المرض التغيرات في الشامات .
تنص NHS على ما يلي : " العلامة الأكثر شيوعا للورم الميلانيني هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة . " يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من الجسم ، ولكن المناطق الأكثر تضررا هي الظهر عند الرجال والساقين عند النساء .
" يوصي الأطباء بمراجعة الطبيب لأي خلل ينمو أو يتغير بسرعة ولا يزول . تشير الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن أكثر من 100000 شخص قد فاتتهم إحالتهم إلى المستشفيات مع احتمال الإصابة بسرطان الجلد .
الأرقام ، التي وصفها الأطباء ومجموعات المرضى بأنها " مقلقة حقا " ، يمكن أن تؤدي إلى تشخيص المزيد من الأشخاص بمرض متقدم .
أدى تراكم علاج السرطان الناجم عن الوباء إلى صرخة قلق بين الأطباء ومجموعات المرضى . تشجع الهيئات الصحية المرضى الآن على زيارة طبيبهم العام إذا لاحظوا " أعراض العلم الأحمر " .
عند العلاج في المراحل المبكرة ، يمكن عكس عدد كبير من الحالات من خلال الجراحة . ومع ذلك ، عندما يتم اكتشافه في وقت ، عادة ما يلجأ الأطباء إلى وقف انتشار السرطان متأخر عن الحالة عن طريق وتقليل الأعراض . عادة ما يتم الكشف مسح الجلد بصريا بحثا عن الشامات المشبوهة .
إذا وجدت يتم قطع هذه الشامات عادة وإرسالها إلى المختبرات لإجراء مزيد من الاختبارات . تبين أن 30 في المائة فقط من الشامات سرطانية ، وغالبا ما يتم إغفال السرطانات الحقيقية ..
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور هذه العلامة في البول تعني مؤشر خطير للإصابة بالسرطان..تعرف عليها الآن واذهب للطبيب فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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