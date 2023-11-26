خفر السواحل: قوة أمريكية نفذت عملية إنزال لتحرير سفينة النفط التي اختطفت في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي، الاحد، تحرير سفينة النفط التي اختطفها مسلحون مجهولون في خليج عدن، فيما اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية الاختطاف الفاشلة.

ونقلت وكالة "شينخوا"، عن القملي، قوله "إن قوة أمريكية نفذت مساء اليوم عملية إنزال على متن سفينة نفط مختطفة منذ الصباح لدى مسلحين في خليج عدن، وتم تحرير السفينة خلال العملية والقبض على القراصنة".

وِأشار رئيس خفر السواحل إلى "أن المعلومات الأولية تؤكد عدم سقوط أي خسائر بشرية خلال عملية تحرير السفينة، التي يتكون طاقمها من 22 بحارا يحملون جنسيات مختلفة"، مؤكدة أن "عملية اختطاف السفينة وقعت على بعد نحو 18 ميلا بحريا خارج المياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن".

وكانت الحكومة اليمنية قد جددت استنكارها لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني".

وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها، إن آخر تلك أعمال القرصة الحوثية "حادث اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية".

