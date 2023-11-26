السلطة المحلية بحضرموت تقر ايداع ايرادات المحافظة ومنفذ الوديعة في حساب خاص للوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، الأحد، إيداع إيرادات المحافظة الى حساب خاص، للالتزام بتوفير الخدمات تجاه المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لعام 2023م، الذي عقده المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي وفقا للمركز الإعلامي للمحافظة.

وأقر "المكتب التنفيذي بالإجماع إيداع إيرادات المحافظة وميناء منفذ الوديعة لحساب المحافظة للإيفاء بالتزامات الخدمات تجاه المواطنين، عرفاناً بدورهم في الحفاظ على روح الدولة، والتزامهم بالنظام والقانون".

وأشار المكتب التنفيذي الى "تحمّل السلطة المحلية مبلغ 96 مليار ريال مقابل الإيفاء بالتزامات محروقات الكهرباء، وتحمّل المحافظة أعباء الخدمات التي تعد من الواجبات على الحكومة".

وخلال الاجتماع استعرض بن ماضي "نتائج زيارته للعاصمة المؤقتة عدن، وجهود قيادة السلطة المحلية في تجاوز آثار الظروف الحالية الصعبة الناتجة عن ارتفاع العملة وغلاء المعيشة بسبب افرازات الحرب وتوقّف تصدير النفط".