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عدن - ياسمين التهامي - عالم أعصاب يوضح ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة قبل القيلولة بـ30 دقيقة

نصح عالم الأعصاب بريس فاروت، بتناول فنجان من القهوة قبل أخذ قيلولة، موضحا أن الدراساتآ تظهر أن القيلولة اليومية هي “علاج فعال للغاية لجميع الأغراض لقصور النوم”.

أمراض القلب والأوعية الدموية

وقال: “هناك أدلة علمية على أن القيلولة لا تعالج فقط التعب الشديد، ولكن أيضا تساعد على التغلب على النعاس، والألم، والهشاشة المناعية، والضغط، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية”...

وأضاف برايس أن شرب القهوة مباشرة قبل قيلولة مدتها 20 إلى 30 دقيقة سيساعد في التغلب على الترنح عند الاستيقاظ، حسبما ذكرت صحيفة “التايمز”.

النشاط وتنشيط الدماغ

وتابع: “يستغرق الكافيين نحو 20 دقيقة لبدء النشاط وتنشيط الدماغ”، وهذا يعني أنه عند أخذ قيلولة يمكن أن تستمر في النوم لوقت طويل، لكن جرعة الكافيين التي سبقت هذه الممارسة، ستساعدك على الاستيقاظآ بعد 20 إلى 30 دقيقة، عندما يبدأ الكافيين تأثيره، وبالتالي ستكون أكثر يقظة لمدة أربع إلى ست ساعات بعد ذلك. واختتم: “إنها خدعة مفضلة لمن يأخذ قيلولة بانتظام”.

و أظهرت دراسة يابانية أجريت على 10 بالغين أن أولئك الذين أخذوا “قيلولة الكافيين” لمدة 15 دقيقة أظهروا أداء أفضل في مهام الكمبيوتر من أولئك الذين أيقظوا أنفسهم من الغفوة بغسل الوجه أو التعرض للضوء الساطع.