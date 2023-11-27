عدن - ياسمين التهامي - الفازلين والليمون لكعب منور وقدمين بدون تشققات خلال نصف ساعة فقط من اول استعمال

الأحد 2 اكتوبر 2022 الساعة 19:00

يعاني الكثير من الناس من مشكلة تشققات الكعبين والقدمين، وخاصةً في فصل الشتاء؛ حيث تسبب برودة الجو جفافًا للجلد، وهو ما يسبب وجود هذه التشققات، كما يزيد من المشكلة نقص العناية بالقدمين؛ لذا سوف نتناول، في السطور القادمة، طريقة العناية بالقدمين، وعلاج تشققات وخشونة الكعبين باستخدام الفازلين مع الليمون، وهي من أكثر الطرق فعالية في ذلك، كما أنها طريقة سهلة بدون أي تكاليف، ولا تتطلب وقت طويل لتحقيق نتائج جيدة.

أسباب تشققات القدمين وخشونة الكعبين

قد ينتج تشقق وخشونة القدمين والكعبين عن عدة عوامل أهمها الآتي:

الوقوف لمدد طويلة على أرضية صلبة، وهو ما يتعرض له البعض بسبب طبيعة عملهم.

زيادة الوزن حيث أنها تسبب زيادة الضغط على القدمين.

بعض المشكلات الصحية مثل: اعتلال الغدة الدرقية، الصدفية، الإصابة بداء السكري، الأكزيما، وبعض الأمراض الجلدية الأخرى.

التقدم في العمر وهو ما يسبب نقص الزيوت الطبيعية في البشرة، ومن ثم جفاف الجلد، وتشققه.

عدم الاهتمام بنظافة الأقدام بشكل صحيح، أو استخدام أنواع غير جيدة من الصابون تحتوي على مركبات كيميائية قاسية، والاي تسبب جفافًا للجلد، وتؤدي إلى حدوث التشققات.

نقص الرطوبة وبرودة الجو في فصل الشتاء.

ارتداء الأحذية القاسية والتي تزيد الضغط على القدمين ولا توفر لهما الراحة.

عدم الالتزام بنظام غذائي متوازن؛ مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات، والعديد من العناصر الغذائية، والذي بدوره يؤثر على مرونة ونعومة الجلد، ويسبب تشققه.

إصابة الجسم بالخلل الهرموني.

الفازلين والليمون لعلاج تشققات القدمين

يمكن اعتماد طريقة استخدام الفازلين مع الليمون لترطيب القدمين، وعلاج التشققات، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

قومي بتنظيف قدميك باستخدام الماء الدافئ، ثم جففيها باستخدام منشفة قطنية.

اخلطي ملعقة كبيرة من الفازلين مع عدة قطرات من الليمون المصور.

وزعي خليط الليمون والفازلين على القدمين، مع التدليك جيدًا والضغط برفق.

قومي بارتداء جوارب من القطن لإبقاء خليط الفازلين والليمون لأطول وقت ممكن على الجلد حتى يتشربه تمامًا.

يفضل عمل ذلك قبل النوم وترك الجوارب طوال الليل حتى صباح اليوم التالي.

اغسلي قدميك في الصباح، بالماء الدافئ، وقومي بتجفيفها.

كرري استخدام الوصفة كل يوم قبل النوم.

استمري في استخدام تلك الطريقة في العناية بالقدمين، ولا تتوقفي عن ذلك حتى مع اختفاء التشققات.

استخدمي هذه الطريقة في العناية بالقدمين حتى لو لم تعاني من تشققات القدمين.

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