شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتحار شابة يمنية .. بسبب الابتزاز “صورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تحار شابة يمنية .. بسبب الابتزاز “صورة” قدمت فتاة على الانتحار في مارب عقب تعرضها للابتزاز بصورها بمارب وبعد ان قامت بدفع ٤٢ الف سعودي للمبتزين. قصة صادمة بدات القصة بقيام الشابة بفتح رابط مشبوه ، ونهايتها الموت انتحارا. حيث فتحت الفتاة رابط تهكير وصلها عبر احدى تطبيقات المراسلة وهي لا تعلم انه رابط مشبوه ، ابتزوها بصورها وطلبوا حوالات مالية ، حولت لهم اموالا لكي يستروها لكنهم استمروا بابتزازها. قررت اخيرا ان تنتحر وكتبت رسالة وداعية. اجمالي ما استلمه المبتز مبلغ 42 الف ريال سعودي. عصابة الابتزاز مكونة من شخصين ، الأول اسمه / اسامة صادق محمد الشحري ، والشخص الثاني هو الذي يظهر في الصورة ، معهم ورشة بسوق الخميس في بني الحارث بصنعاء ، والضحية المرحومة تقيم في مأرب.. نصيحة للفتيات : لا تفتحي الروابط المجهولة ، سواء كان رابط حج مجاني او رابط مساعدات او رابط فوز بسفريات او روابط مكافات ، لا تفرحي ولا تفتحي روابط لا تثقين بمحتواها. وللآباء واشقاء الفتيات : خوف فتياتكن من ردة فعلكن هو مايجعلهن ضحايا للذئاب البشرية ، كونوا الظهر والسند الذي تحتمي به فتياتكم. .