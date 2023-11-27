شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الحج تكشف عن شروط إصدار تراخيص خدمة الحجاج والمقابل المالي 1445 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات الشركات المهتمة بتقديم خدمات الحج والراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج.

شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج 1445

ستقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة الطلبات ومنح التراخيص وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها. وتتضمن هذه الضوابط تقديم مجموعة من الوثائق المطلوبة والمعايير التي يجب توافرها للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات الحج. ومن هذه المعايير:

تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية.

رفع طلب الترخيص للوزارة في موعد أقصاه نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجري.

المدير العام للشركة يجب أن يكون مواطنًا سعوديًا لا يقل عمره عن 25 عام.

رأسمال الشركة يجب أن يكون سعوديًا 100% ولا يقل عن خمسمائة ألف ريال لخدمة 10 آلاف حاج بحد أقصى.

الامتثال للائحة القانونية لنصوص نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية.

تقديم ضمان بنكي بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة.

استيفاء الرسوم والضمانات المالية المطلوبة.

الالتزام بتقديم طلب الحصول على الترخيص في الأوقات المحددة.

عدم وجود عقوبات نظامية سابقة بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

وجود معايير الإفصاح والشفافية وكفاءة العمل واستدامة الشركة.

الشروط والمعايير اللازمة للحصول على شهادة الترخيص تشمل أيضًا الالتزام بأداء الخدمة وفقًا للمعايير المعتمدة من جانب الوزارة، وضمان أداء الخدمات وفقًا لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.هذه الشروط والمعايير قد تتغير مع الوقت، لذا يُفضل التحقق من المصادر الرسمية للمعلومات.https://twitter.com/HajMinistry?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1726692240028737973%7Ctwgr%5E975e77845eefc4d3dc1972a40d1087523f09f39f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F59461%2Fالمقابل المالي للحصول على التراخيص أو تجديدها

تبلغ قيمة منح أو تجديد الترخيص لشركات تقديم الخدمة لخدمات حجاج الخارج مائة ألف ريال سعودي.

خطوات التقدم لطلب الحصول على تراخيص خدمة حجاج الخارج

تقدم طلبات التراخيص أو طلبات التجديد إلى الإدارة العامة للشركات التي تتولى دراسة الطلبات وتسجيلها وإعطاء مقدميها ما يدل على استلام الطلب، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة.

تنظر الإدارة في طلبات التراخيص أو طلبات التجديد بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات المعلنة من الوزارة، وتبت في جميع الطلبات بعد استكمال كافة متطلبات الترخيص خلال المدة المحددة في إعلان استقبال طلبات الترخيص.الترخيص.

للإدارة العامة للشركات بالوزارة الصلاحية بإلغاء طلب شركة الخدمة للترخيص في حال عدم استيفائها متطلبات الترخيص المطلوبة.

تتولى الإدارة العامة للشركات بالوزارة إصدار التراخيص بعد اعتمادها من الوزير أو من ينيبه على أن يشتمل الترخيص اسم المرخص له وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.

إذا حدث أي تغيير قانوني على وضع شركة الخدمة بالسجل التجاري أو ما يعادله مما يؤثر على النشاط (الاسم التجاري، أو الملكية أو النوع أو الجنسية أو رقم السجل التجاري وتاريخه أو رأس المال)، فعلى شركة تقديم الخدمة التقدم بطلب تعديل طلبها بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، مرفقًا بشهادة السجل التجاري أو ما يعادله، مدعمًا بشهادة الترخيص وفقًا لذلك.

إلغاء الترخيصيصدر وزير الحج والعمرة قرارًا بإلغاء ترخيص الشركة في الحالات الآتية:

طلب صاحب الترخيص.

صدور عقوبة قانونية بإلغاء الترخيص.

إذا لم تباشر الشركة المرخص لها تقديم الخدمة موسمًا أو أكثر دون إشعار وزارة الحج والعمرة بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة وتوافق عليه.

شطب السجل التجاري أو عدم تجديده أو انقضاء الشركة.

زوال أحد شروط منح الترخيص.

ممارسة الشركة أو من يمثلها العمل خلال مدة إيقافها عن الخدمة..