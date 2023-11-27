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عند حدوث جلطة قلبية مفاجئة اتبع هذه الإجراءات فوراً لإنقاذ حياتك من الموت!

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عدن - ياسمين التهامي - عند حدوث جلطة قلبية مفاجئة اتبع هذه الإجراءات فوراً لإنقاذ حياتك من الموت!

الاثنين 27 نوفمبر 2023 الساعة 08:53

كشف الدكتور السعودي خالد النمر،إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن إجراء فوري يجب فعله في حالة حدوث جلطة القلب، لتجنب الوفاةوقال “النمر”، في تغريدة عبر “تويتر”، في حالة حدوث جلطة القلب الحادة فإن أخذ حبة الاسبرين قبل الوصول للمستشفى أفضل من الانتظار لأخذها في المستشفى نفسه.

وأفاد استشاري القلب، أن تناول الاسبرين مبكراً يقلل نسبة الوفيات بنسبة 20%.

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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