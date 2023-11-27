شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: تحذير هام من المرور السعودي لجميع السائقين.. ممنوع وضع هذا الشيء في السيارة ابتدءاً من اليوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار حرصها على سلامة قائدي المركبات والركاب، وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية، اشتراطات جديدة يجب القيام بها عند تركيب سلة إضافية للسيارة، مشددة على جميع المواطنين والوافدين ضرورة الالتزام بتلك الشروط والقيام بالاجراءات المطلوبة.
هل مسموح وجود السلة الخلفية التي توضع في السيارات؟
وبينت الإدارة عبر الرد على استفسار أحد الأشخاص عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه إذا كان حجم المقطورة يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة، فهنا يجب على المستفيد تثبيت لوحة تحمل نفس رقم المركبة القاطرة لها، وانه يمكن مراجعة أقرب قسم خاص بالتراخيص الخاصة بسير المركبات للمستفيد.
جاء رد الإدارة العامة للمرور على تساؤل ورد إلى الإدارة من أحد المستفيدين عبر تويتر قال فيه: “هل مسموح وجود السلة الخلفية التي توضع في السيارات؟”.
تحاول الإدارة العامة للمرور السعودي خلال هذه الفترة التواصل مع جميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الرد على استفساراتهم وتوضيح العديد من الأمور الهامة لهم، وذلك من أجل عدم تعرضهم للغرامة المالية او السجن بسبب مخالفاتهم المرورية..
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