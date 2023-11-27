بعد تحريرها "سنترال بارك".. مليشيا الحوثي تحاول استهداف مدمرة أمريكية في خليج عدن بصاروخين بالستيين

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بمحاولة استهداف سفينة حربية تابعة لها في خليج عدن، وذلك عقب تحرير سفينة سنترال بارك من قبل خاطفين.



وقالت القيادة

On Nov. 26, the USS MASON (DDG 87), with allied ships from our coalition counter-piracy task force (TF 151), and associated aircraft responded to a distress call from the M/V CENTRAL PARK, a commercial vessel, that they were under attack by an unknown entity. Upon arrival,… pic.twitter.com/ASmM3b0xrf — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2023

في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، "في حوالي الساعة 01:41 بتوقيت صنعاء في 27 نوفمبر (فجر اليوم الاثنين)، تم إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام لحاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس مايسون وسفينة سنترال بارك".وأضافت أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على بُعد حوالي عشرة أميال بحرية من السفن، دون وقوع أضرار أو إصابات في كلا السفينتين خلال الحادث.وأشارت إلى أن الحادثة وقعت أثناء ما كانت المدمرة "مايسون" تنهي استجابتها لنداء الاستغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك".ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله: "إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي".وأضاف: "سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية".وكانت المدمرة يو اس اس مايسون، وسفن التحالف الدولي لمكافحة القرصنة والطائرات المرتبطة بها قد استجابت لنداء استغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك"، بعد تعرضها لهجوم من خمسة مسلحين مجهولين حاولوا اختطافها أمس الأحد في خليج عدن، وقاموا بتحريرها وإلقاء القبض على المهاجمين وفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية.