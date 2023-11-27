نصفهم أطفال..وفاة وإصابة ستة أشخاص من أبناء إب في حادثتي سير منفصلتين

توفي خمسة أشخاص وأصيب سادس من أبناء محافظة إب (وسط اليمن) في حادثتي سير منفصلتين.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن سائق دينا نقليات "قلاب" يُدعى "أحمد العرمة" سقط أمس الأحد، من منحدر جبلي في طريق صلبة دار الشرف في عزلة ريمان بمديرية بعدان (شرق إب)، ما أدى إلى إصابته بإصابة خطرة ووفاة ثلاثة أطفال كانوا إلى جواره.



وفي حادثة أخرى، توفي مهندس من أبناء مديرية بعدان يُدعى "عبدالله البعداني" وزوجته في حادثة سير في منطقة العبر بحضرموت (شرقي اليمن)، السبت، أثناء عودتهما من أداء مناسك العُمرة.



وكانت المحافظة قد شهدت خلال اليومين الماضيين حادثتي سير توفي فيهما خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بمديريتي مذيخرة وفرع العدين.

