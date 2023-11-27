شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا يحدث لجسمك لو تخليت عن السكر لمدة 10 أيام؟.. شاهد: مختص يجيب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق أحد المختصين، على سؤال "ماذا يحدث لجسمك لو تخليت عن السكر لمدة 10 أيام؟". وقال المختص، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": اليوم الأول تصاب بالإحباط، وفي اليوم الثاني والثالث يستعيد العمل برمجته من جديد.
وأكمل: في اليوم الرابع تشعر بالحيوية والنشاط وزيادة الحركة، بينما اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع يستعيد الكبد المسؤول عن تحليل السكر نشاطه وتعمل الأمعاء بطريقة صحية وتنتظم نبضات القلب ويفقد الجسم 30% من المواد الضارة وتتناقص شحوم الجسم وتحديدا في منطقة البطن. وتابع: في اليوم العاشر يستطيع الفرد أن ينام في الوقت الذي يريده.
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