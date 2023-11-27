أنباء عن هجوم جديد على سفينة تجارية في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، الإثنين، إن هناك تقارير عن محاولة هجوم جديد على إحدى السفن في خليج عدن.



وقالت المنظمة في بيان مختصر لها على منصة كس عصر الاثنين إن هناك تقارير عن محاولة جديدة في خليج عدن في منطقة قريبة من محاولة الهجوم والسيطرة على السفينة سنترال بارك التي تمت بالأمس وأنقذها الأسطول الأمريكي.



ودعت الهيئة البريطانية جميع السفن لتوخي الحذر في تلك المناطق.



ونفى الحوثي مسؤوليته عن محاولة السيطرة على السفينة الإسرائيلية أمس في خليج عدن، بينما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن صاروخين باليستيين انطلقا من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن فجر الاثنين وسقطا على بعد قرابة عشرين كيلو مترا من سفينة أمريكية أنقذت السفينة الإسرائيلية.



لكن متحدث الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، تراجع عن مكان إطلاق الصواريخ مساء الاثنين وقال إنهم لا يعلمون مكان انطلاق الصواريخ.

