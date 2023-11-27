شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- اعلام الجهاز:

التقت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء أ.د.صفاء معطي اليوم الإثنين في مكتبها بالعاصمة عدن بالممثل المقيم لمنظمة اليونيسف السيد بيتر هوكينز .

تم خلال اللقاء مناقشة عدد الاتجاهات المستقبلية في الاعمال الإحصائية، والدراسات المعمقة لعدد من الموضوعات في عدد من النتائج التي اظهرها المسح العنقودي متعدد المؤشرات(Mics) .

وفي اللقاء ثمنت رئيس الجهاز دور اليونيسف في دعم بناء قدرات الجهاز .

من جانبه شكر ممثل اليونيسف قيادة الجهاز وطاقم العمل فيه على جهودهم المبذولة في المسح، ودعى لتضافر الجهود في انجاز الدراسات التي ستجرى مستقبلاً .

حضر اللقاء من جانب الجهاز م. حسن ابراهيم وعدد من موظفي الجهاز، والسيد علي قاسم منسق مكتب منظمة اليونيسف في عدن.