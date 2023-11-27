شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن- اعلام الجهاز:
التقت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء أ.د.صفاء معطي اليوم الإثنين في مكتبها بالعاصمة عدن بالممثل المقيم لمنظمة اليونيسف السيد بيتر هوكينز .
تم خلال اللقاء مناقشة عدد الاتجاهات المستقبلية في الاعمال الإحصائية، والدراسات المعمقة لعدد من الموضوعات في عدد من النتائج التي اظهرها المسح العنقودي متعدد المؤشرات(Mics) .
وفي اللقاء ثمنت رئيس الجهاز دور اليونيسف في دعم بناء قدرات الجهاز .
من جانبه شكر ممثل اليونيسف قيادة الجهاز وطاقم العمل فيه على جهودهم المبذولة في المسح، ودعى لتضافر الجهود في انجاز الدراسات التي ستجرى مستقبلاً .
حضر اللقاء من جانب الجهاز م. حسن ابراهيم وعدد من موظفي الجهاز، والسيد علي قاسم منسق مكتب منظمة اليونيسف في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.