موقع أميركي: استيلاء الحوثيين على السفن قد يعيد إشعال "علاوة المخاطر" في أسواق النفط

المنامة - ياسر ابراهيم - قد تؤدي عمليات الاستيلاء الأخيرة على السفن في خليج عدن من قبل قوات الحوثيين المدعومة من إيران إلى ارتفاع "علاوة المخاطر" الخاصة بأسعار النفط بشكل كبير، وفق موقع oilprice الأمريكي المتخصص بشؤون النفط والطاقة.



وسوف تلعب الصين دوراً حاسماً في تحديد كيفية تطور هذا الأمر، مع القدرة على استخدام نفوذها في المنطقة لمنع القوات المدعومة من إيران من تصعيد أي صراع في المنطقة.



ولم ترتفع 'علاوة المخاطر' الخاصة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس بشكل كبير كما كانت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.



ويعزى هذا إلى حد كبير إلى العمل الاستثنائي الذي قامت به الولايات المتحدة في منع اتساع نطاق الأزمة. الصراع في جميع أنحاء المنطقة، والذي من شأنه أن يؤدي بشكل شبه مؤكد إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط والغاز.



ويعود جزء من نجاح الولايات المتحدة إلى الجهود الدبلوماسية" البارعة "في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي قادها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والتي تنطوي على استخدام الجزرة والعصي الخطيرة بنفس القدر.



ويعود الجزء الآخر إلى النهج نفسه الذي تم استخدامه مع الصين، التي تتمتع، من خلال مشاريعها المتعددة التي تتمحور حول "مبادرة الحزام والطريق"، بنفوذ هائل على العديد من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة.



الارتفاع في أقساط التأمين على النفط والشحن في أعقاب استيلاء الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران في 19 تشرين الثاني/نوفمبر على سفينة الشحن المملوكة لإسرائيل "جالاكسي ليدر" أبرز أن علاوات مخاطر الحرب المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس بالنسبة لقطاع النفط العالمي يمكن أن تتفاقم. ويمكن أن ترتفع هذه التوترات في أي وقت إذا فُقد التوازن الدبلوماسي الدقيق الحالي.



المفتاح إلى ذلك هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في ممارسة نفوذها على الصين، التي أصبحت القوة العظمى الرئيسية على الأرض في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ أن تخلت واشنطن فعليًا عن هذا الدور في سلسلة من الانسحابات من المنطقة.



وبصرف النظر عن الوصول غير المحدود وبأسعار مخفضة للغاية إلى احتياطيات النفط والغاز الهائلة في الشرق الأوسط، فإن الهدف الرئيسي الآخر للصين في توسعها الكبير في جميع أنحاء المنطقة كان يتلخص في السيطرة على جميع طرق النقل الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي المسال في العالم التي تأتي من الشرق الأوسط.



وكانت الصين تتمتع بالفعل بقدر كبير من السيطرة على مضيق هرمز من خلال اتفاقها الذي استمر 25 عامًا مع إيران. كما منحت الصفقة نفسها الصين السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يتم من خلاله شحن النفط الخام صعودا عبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس قبل أن ينتقل إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ثم غربا.



وقد تحقق ذلك لأنها تقع بين اليمن - الذي يسيطر عليه الحوثيون المدعومين من إيران، ويخضع الآن لاتفاق العلاقات الجديد الذي توسطت فيه الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية - وجيبوتي، التي فرضت الصين عليها أيضًا قبضة خانقة.



ولا ينبغي أن ننسى أنه قبل الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني - التي يفترض أنها "مملوكة لإسرائيل" - استولت القوات الإيرانية على ناقلتي نفط في أسبوع في بداية مايو/أيار في مضيق هرمز وما حوله.



لم يكن للناقلتين أي علاقة بإسرائيل. وبدلاً من ذلك، قال أحد كبار الشخصيات في صناعة النفط والذي يعمل بشكل وثيق مع مجمع أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي لموقع OilPrice.com حصريًا في ذلك الوقت، إن إيران استولت عليها لإثبات أنها لا تزال تسيطر على طريق العبور هذا، وربما الأهم من ذلك. لقد تم ذلك بمباركة بكين الكاملة.



ونتيجة لهذين الاستيلاءين في شهر مايو، ارتفعت أسعار التأمين على النفط والشحن، ولو بشكل مؤقت، كما حدث أيضًا بعد الاستيلاء على جالاكسي ليدر.



المصدر: موقع oilprice الأمريكي- ترجمة : يمن شباب نت