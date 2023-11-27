شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الولايات المتحدة تكشف هوية المسلحين الذين احتجزوا سفينة إسرائيلية في خليج عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

لت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، إن ما تعرضت له سفينة إسرائيلية في خليج عدن كان عملية قرصنة نفذها مسلحون صوماليون، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تحرير السفينة وتعرض مدمرة أمريكية لصاروخين أطلقا من مناطق سيطرة حكومة صنعاء أثناء العملية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن “التقييم الأولي هو أن المسلحين الذين هاجموا السفينة سنترال بارك صوماليون والحادثة مرتبطة بالقرصنة”. وجاء ذلك بعد ساعات من بيان للقيادة المركزية الأمريكية رصده “يمن إيكو” جاء فيه أن ” المدمرة الأمريكية يو إس إس ميسون استجابت مع السفن المتحالفة من فرقة عمل مكافحة القرصنة التابعة للتحالف والطائرات المرتبطة بها لنداء استغاثة من السفينة التجارية M/V CENTRAL PARK، التي كانت تحت الهجوم من جهة مجهولة، ولدى وصولها طالبت قوات التحالف بالإفراج عن السفينة، وعلى إثر ذلك، نزل خمسة مسلحين من السفينة وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير، وطاردت السفينة ميسون المهاجمين مما أدى إلى استسلامهم في نهاية المطاف”.وذكر البيان أنه “عند الساعة الواحدة و41 دقيقة من صباح اليوم الإثنين بتوقيت صنعاء، تم إطلاق صاروخين بالستيين من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه موقع المدمرة (يو إس إس ميسون) وسفينة (سنترال بارك) وسقطت الصواريخ في خليج عدن على بعد حوالي عشرة أميال بحرية من السفن”. وأضاف البيان أن المدمرة ماسون “كانت تنهي استجابتها لنداء استغاثة من سفينة سنترال بارك وقت إطلاق الصواريخ” مشيراً إلى أنه “لم تكن هناك أضرار أو إصابات تم الإبلاغ عنها من أي من السفينتين خلال هذا الحادث”.ولاحقاً، قال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، لشبكة “إي بي سي” إنه “من الصعب الآن معرفة من يقف وراء الهجوم على حاملة الطائرات يو إس إس ميسون”. وأضاف: “سعداء لأن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى والصواريخ سقطت بعيداً عنها”. وكانت وكالتا “أسوشيتد برس” و”فرانس برس” نقلتا أمس الأحد عن شركة “امبري” البريطانية للأمن البحري أن مهاجمين في خليج عدن صعدوا على متن السفينة (سنترال بارك) التي تديرها شركة “زودياك ماريتايم” وهي جزء من مجموعة “زودياك جروب” التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.وقالت شركة “أمبري” البريطانية إنه يبدو أن “القوات البحرية الأمريكية منخرطة في الوضع وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة”. ولم تتبنَ أي جهة يمنية هذه العملية، فيما قال رئيس وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء نصر الدين عامر في تدوينة رصدها “يمن إيكو” على صفحته بمنصة إكس: “ما لم نعلن رسمياً عن أي عملية فنحن لا نتحمل المسؤولية عنها وهذا يفترض أن يكون واضحاً لدى الجميع” بحسب تعبيره.وأعلن رئيس مصلحة خفر السواحل في الحكومة اليمنية اللواء الركن خالد القملي، في وقت متأخر من مساء الأحد، تحرير سفينة سنترال بارك التي اختطفها مسلحون في خليج عدن جنوبي البلاد، وتوقيف القراصنة خلال عملية إنزال نفذتها قوات أمريكية. ويعتبر خليج عدن الواقع تحت سيطرة قوات الحكومة اليمنية وقوات التحالف منطقة بعيدة بالنسبة لقدرات قوات حكومة صنعاء على تنفيذ عمليات بحرية. .