شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام الجهاز:

التقت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتورة صفاء عبدالله معطي اليوم الإثنين في مبنى الجهاز المركزي للإحصاء بعدن ( حقات ) بممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، انشراح احمد .

وفي مستهل اللقاء رحبت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بالسدة انشراح والحاضرون معها، واستعرضت سير العمل والانشطة التي يقوم بها الجهاز.

واكدت عبدالمعطي شكرها لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه السخي للجهاز في بناء القدرات الفنية والبشرية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه الدعم الفني التي يحتاجها الجهاز للقيام بالعمل والانشطة المقرر تنفيذها في سنه ٢٠٢٤ وفقا للاستراتيجية الخاصة بالجهاز ومخرجات المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

من جانبها أكدت ممثلة الصندوق السيدة انشراح على أهمية استمرارية التعاون المشترك مع الجهاز المركزي للإحصاء في جوانب بناء القدرات واجراء الدراسات وكذلك تنفيذ مسح ميزانية الاسرة مع البنك الدولي.

حضر اللقاء من جانب الصندوق للأمم المتحدة السيد جون بول مدير مكتب الصندوق في عدن

والاستاذ علاء ايهاب منسق في برنامج الشباب والسكان ، وعدداً من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء.