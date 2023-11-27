البنتاغون: قراصنة صوماليون وراء محاولة اختطاف السفينة في خليج عدن

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الاثنين، إن محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن الأحد، نفذها على ما يبدو قراصنة صوماليون، وليس الحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".



وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون: "مستمرون في التقييم لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد الخمسة صوماليون"، مضيفاً: "من الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة".



واستجابت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية لنداء استغاثة الأحد، من الناقلة التجارية سنترال بارك التي استولى عليها مسلحون.



وقال الجيش الأميركي إن المهاجمين تم نقلهم على السفينة الحربية الأميركية ماسون، وإن سنترال بارك وطاقمها بخير.



كما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الاثنين، إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أميركية بحرية في خليج عدن.



واحتجز مسلحون، في وقت سابق من أمس الأحد، ناقلة محمّلة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن، وفق ما أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري.



وقالت الشركة في بيان إن "الحوثيين هددوا سابقاً بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة". وأضافت: "هناك مواطنون من روسيا، وبلغاريا، وفيتنام، وجورجيا، والهند، والفيليبين على متن الناقلة"



المصدر: يمن شباب نت+ رويترز