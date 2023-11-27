وزير الدفاع: إيران تواصل مَدّ الحوثيين بالأسلحة لزعزعة وتهديد الملاحة الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الاثنين، استمرار النظام الإيراني في مد مليشيا الحوثي بالأسلحة لتنفيذ مخططاته في زعزعة امن واستقرار المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والملحق العسكري ستيورس بيبلز، والسفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف والملحق العسكري جوناثان فريم.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقش وزير الدفاع اليمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا لدى اليمن والملحقَين العسكرييَن لهما؛ تطورات الأوضاع في اليمن، على وقع التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

وجدد وزير الدفاع، التحذير من خطورة تهديدات مليشيا الحوثي لطرق الملاحة البحرية وخطوط امداد الطاقة العالمي من خلال أعمال القرصنة واستهداف السفن.

وأكد الفريق الداعري، أن هذه الحماقات التي اقدمت عليها مليشيا الحوثي جاءت نتيجة لتساهل المجتمع الدولي مع تحذيرات الحكومة اليمنية المستمرة.

من جهتهما، أكد سفيرا أمريكا وبريطانيا، دعم بلديهما لجهود احلال السلام والتوصل الى حل شامل للصراع في اليمن.