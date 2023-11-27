محور تعز يختتم مؤتمر القادة السنوي ويقر إنشاء مركز للدراسات والبحوث

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محور تعز، على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية، وتعزيز الروح المعنوية، وزيادة التركيز على التدريب النوعي والتخصصي لقوات الجيش في مواجهة مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر القادة السنوي التحليلي للعام التدريبي 2023م لقيادة المحور، والذي أختتم اليوم الاثنين، بإقراره إنشاء مركز للدراسات والبحوث الإستراتيجية وفقا لوكالة سبأ.

وأوصى المؤتمر، بضرورة تصحيح قاعدة البيانات، وتشكيل لجنة لدراسة مشاكل الجرحى ومعالجتها، وإنشاء ورشة فنية للصيانة.

وأكد رئيس أركان محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي، على الإهتمام برعاية أسر الشهداء ورفع مستوى التنسيق الأمني والتعاون مع السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.