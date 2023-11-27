اخبار الخليج / اخبار اليمن

محور تعز يختتم مؤتمر القادة السنوي ويقر إنشاء مركز للدراسات والبحوث

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محور تعز، على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية، وتعزيز الروح المعنوية، وزيادة التركيز على التدريب النوعي والتخصصي لقوات الجيش في مواجهة مليشيا الحوثي. 

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر القادة السنوي التحليلي للعام التدريبي 2023م لقيادة المحور، والذي أختتم اليوم الاثنين، بإقراره إنشاء مركز للدراسات والبحوث الإستراتيجية وفقا لوكالة سبأ.

وأوصى المؤتمر، بضرورة تصحيح قاعدة البيانات، وتشكيل لجنة لدراسة مشاكل الجرحى ومعالجتها، وإنشاء ورشة فنية للصيانة.

وأكد رئيس أركان محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي، على الإهتمام برعاية أسر الشهداء ورفع مستوى التنسيق الأمني والتعاون مع السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا