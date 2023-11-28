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رئيس بعثة الاتحاد وسفراء ألمانيا وهولندا وفرنسا يؤكدون دعمهم للحكومة اليمنية

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء ألمانيا وهولندا وفرنسا، دعمهم  للحكومة اليمنية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائهم يوم الاثنين، بوزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، مؤكدين حرصهم على عقد لقاءات دورية مع المسؤولين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن لتأكيد دعمهم للحكومة، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

كما التقى رئيس البعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء الدول الثلاث، رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك.

واستعرض اللقاء "مستجدات الوضع اليمني، وجهود الأشقاء في ، من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة".

كما استعرض اللقاء "مستوى التقدم في تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية والتصدي للتحديات القائمة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية".

وجدد الدبلوماسيون الغربيون "دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ودعم جهود إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة، وتسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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