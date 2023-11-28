شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : طبيب يكشف عن طريقة فعالة للتخلص من آلام المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي بدون أدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق طبيب مصري ، مقطع فيديو نشره بتطبيق " تيك توك " ، طريقة فعالة لعلاج مشاكل و آلام المعدة المزمنة . وقال الطبيب ، كل مرضى التهابات المعدة المزمنة وارتجاع المريء والجرثومة ، لو ريحنا الجهاز الهضمي شهر تغذية بتناول الخضار والطعام المسلوق فقط ، سيعطيه الفرصة للتشافي . وتحدث الطبيب مع أحد الشباب عن تجربته بتطبيق تناول الطعام المسلوق لمدة شهر ، وسأله " هل شعرت بالتعب خلال تناولك الطعام المسلوق لمدة شهر ؟". وأجاب الشاب " لم أشعر بأي تعب بالعكس شعرت بالراحة". وتابع الشاب ، قضيت 10 سنوات في الأدوية والعلاجات وإجراء المناظير ، تخلصت من كل هذا في شهر واحد . وأنهى الطبيب حديثه قائلاً ، الجهاز الهضمي يجب أن نٌريحه حتى يستطيع التعافي والشفاء من الأمراض . pic.twitter.com/qfByS2O2nB — Baher Esmail (@EsmailBaher) pic.twitter.com/qfByS2O2nB — فيديوهات منوعة (@EsmailBaher) December 9, 2022 .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : طبيب يكشف عن طريقة فعالة للتخلص من آلام المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي بدون أدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.