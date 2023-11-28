شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لاتتجاهلها..7 علامات تحذيرية تُنذر بمشكلة صحية في الكبد تستدعي زيارة الطبيب فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد الكبد أحد الأعضاء الحيوية، فهو مسؤول عن العديد من الوظائف في أجسامنا، إذ أنه فشله قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة قد تصل للوفاة. وتوجد 7 علامات تحذيرية تشير إلى مشكلة في الكبد، فلا تتجاهلها وتوجه إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة:

1.إصفرار البشرة والعين:إذا لاحظت ظهور هذه الأعراض، فقد يكون علامة على حالة تعرف باسم اليرقان، وهو تصبغ الجلد باللون الأصفر وبياض العينين والأغشية المخاطية، ويظهر هذا اللون بسبب زيادة البيليروبين، والذي يحتوي على صبغة برتقالية الصفراء الموجود في العصارة الصفراوية في الكبد. 2. الشعور بالتعب والإرهاق: إنه ليس مجرد إرهاق عادي، بل هو شيء يتجاوز ذلك، يتميز بنقص الطاقة النفسية والجسدية، فتجد نفسك ليس لديك دافه لفعل أي شيء، وفقًا لما ورد في موقع "برايت سايت". 3. انتفاخ البطن:أحد أكثر الأعراض المزعجة والمؤلمة، يحدث عند احتباس السائل في البطن، في بعض الحالات، يمكن أن ينتفخ البطن كثيرًا بحيث يبدو كمرأة حامل، نتيجة لتراكم السوائل، قد يكون هناك تورم في الساقين والكاحلين. 4. أوراماً وعائية عنبكوتية على بشرتك:يشبه الورم الوعائي العنكبوتي شبكة من الشرايين المتوسعة الصغيرة القريبة جدًا من سطح الجلد، إذا لاحظت ظهورها في النصف العلوي من الصدر واليدين والرقبة والوجه, فقد يكون هذا علامة على مرض الكبد. 5. كدمات على جسمك:في حالة تلف الكبد، يتوقف إنتاج البروتين أو يتباطأ، ما يسبب اضطرابات تخثر الدم، هذا هو السبب في أن الشخص المصاب بتلف الكبد ينزف أو يصاب بالكدمات بسهولة أكثر من الشخص السليم. 6. لون البول داكنًا:قد تكون للبول درجات ألوان مختلفة، لكن يشير البول الداكن أكثر من المعتاد، إلى وجود مشكلة ما في الكبد، ويحدث ذلك بسبب نسبة البيليروبين الزائدة في الكبد والتي لا يمكنه تكسيرها. 7. الشعور بالحكة:يمكن أن يشعر الجميع بالحكة من وقت لآخر, ولكن عندما تصبح صحة الكبد متدهورة، فقد تواجه حكة موضعية أكثر، يحدث بسبب السموم التي لم يعد الكبد قادراً على ترشيحها، وعند تراكمها في جسمك، ستشعر بحكة شديدة، خاصة في الليل.

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