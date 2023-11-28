استغلالاً لحرب غزة..مليشيا الحوثي تفرض على مدارس إب ترديد "الصرخة الخمينية" في الطابور الصباحي

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على المدارس الحكومية والأهلية بمحافظة إب (وسط اليمن)، ترديد "الصرخة الخمينية" في الطابور المدرسي، ضمن أنشطة تعبوية شاملة تحت ذريعة نصرة "الشعب الفلسطيني".



وأطلع "يمن شباب نت"، على مذكرة صادرة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وموجهة إلى مكاتب التربية بالمديريات، يتضمن إلزام المدارس الحكومية والأهلية، ترديد الصرخة في الطابور الصباحي ضمن أنشطة وفعاليات تعبوية شاملة.



وشدد التعميم الحوثي على ضرورة متابعة المدارس الحكومية والأهلية لتنفيذ التوجيهات ورفع تقرير يومي بذلك.



وتزامن هذا التعميم مع بدء الفصل الدراسي الثاني ويأتي في إطار استغلال المليشيا للحرب الإسرائيلية على غزة.



وكانت المليشيا قد أجبرت طلاب المدارس على دفع جبايات مالية تحت ذريعة دعم ماتسمى "القوة الصاروخية" التي تدّعي أنها تساند بها المقاومة الفلسطينية في غزة.

وعمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى استغلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في إقامة أنشطة وفعاليات تعبوية وجمع التبرعات وتحشيد المقاتلين.