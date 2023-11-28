شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لازم كل ست تعرفها.. ” السر وراء وجود فتحة في حوض الإستحمام” غريب جدآ محدش كان يتوقعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

زم كل ست تعرفها.. ” السر وراء وجود فتحة في حوض الإستحمام” غريب جدآ محدش كان يتوقعه عند تصميم الأحواض، لاحظ المصممون أن هناك اختلافًا بين حوض المطبخ وحوض الحمام فيما يتعلق بالصناعة والتصميم، وممكن ألا نأخذ بالنا من هذه الاختلافات، حيث نجد في حوض الحمام، فتحة صغيرة مستديرة وموقعها تحت الحنفية، ولا نعرف أهميتها ولماذا تم تصميمها في هذا المكان، والغريب أنه حين بحثنا عن سببها وجدنا أنه إذا لم تتوفر هذه الفتحة، فالنتيجة حدوث كوارث مادية وبشرية، وما سنقوم به في هذا المقال هو شرح تفصيلي لأهمية هذه الفتحة وتأثيرها. ما الغرض من وجود فتحة في حوض الحمام الفتحة الصغيرة التي توجد في حوض الحمام تعرف باسم “فتحة الطفل” أو “فتحة الطوارئ”، تم تصميم هذه الفتحة بغرض السلامة والوقاية من حالات الغرق المحتملة، خاصةً في حالة وقوع طفل صغير في حوض الحمام، لذلك سُميت بفتحة الطفل لأنها تنقذ الأطفال. تعمل فتحة الطفل على تصريف المياه بسرعة أكبر في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية، وهذا يسمح بخروج المياه من الحوض بسرعة ويمنع تجمعها في مستوى خطر، قد تساعد هذه الفتحة في الحفاظ على مستوى المياه في الحوض منخفضًا بما يكفي لمنع الغرق. ومن المهم أن نلاحظ أن فتحة الطفل ليست مصممة لتصريف المياه بشكل عام، وإنما تعمل فقط في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية. لذا، يجب الحرص على الحفاظ على فتحة الصرف الرئيسية غير مسدودة والاستفادة من فتحة الطفل كوسيلة إضافية للسلامة في حالات الطوارئ. فوائد وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام توجد عدة فوائد واستخدامات للفتحة الصغيرة في حوض الحمام، ومن بينها: منع الفيضان حيث يتم تصريف المياه الزائدة بشكل صحيح عبر الأنابيب. تيسير تدفق الماء بسلاسة عبر نظام الصرف، وتعمل على مقاومة دخول الهواء إلى الأنابيب، مما يساعد على تسريع عملية التصريف. تجنب تجمع الماء بمساعدتها على خروج المياه قبل أن تصل إلى مستوى يغمر الحوض بالكامل، وبالتالي تساهم في الحفاظ على جفاف الحمام. تهوية الحوض مما يقلل من تراكم الأوساخ والرواسب التي يمكن أن تحتوي على بكتيريا وجراثيم. تنظيف الفتحة باستخدام إبرة رفيعة لتنظيف الفتحة من أي رواسب قد تتراكم فيها. استخدام المواد المنزلية مثل الخل أو عصير الليمون مباشرة داخل الفتحة لإزالة الرواسب بفعالية أكبر. باستخدام الفتحة الصغيرة بشكل صحيح، يمكن الحفاظ على نظافة الحمام وتجنب المشاكل المتعلقة بتجمع المياه غير المرغوب فيها .