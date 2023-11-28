شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدة عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �حقلة_الثانية قبل شهر تقريبا كنا قد توجهنا بمناشدة عاجلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للمستثمر مالك قايد الحميدي وأخيه وأسرته الفاضلة ، بسرعة إصلاح ما افسدته الأيام بين مالك وصديقه ، والجلوس معا لحل أي خلافات من شأنها تعكر يعكر صداقتهم الممتدة إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات، والاتفاق على طريقة سداد المبلغ الذي يدعي به صديقه والمقدر بمبلغ مليون وثمان مائة ألف ريال سعودي (تعامل تجاري)..! #صحيح ان أخ مالك تفاعل مع المنشور الأول وقام بأرسل احد الوسطاء لتهدئة الوضع ، وتم الأتفاق مع الوسيط على إنهاء الموضوع وديا بعيدا عن الإعلام ، ويا دار ما دخلك شر..! #الأتفاق خلص انذاك إلى قيام أخ مالك بالجلوس مع المدعي (الضحية) لمراجعة الكشوفات ، والخروج باتفاق على طريقة سداد المبلغ .. وفي حالة عدم وجود سيوله يتم منح المدعي عقار (أرض) مقابل المبلغ الذي عند المدعى عليه ، واذا كان ثمن الأرض بمبلغ يزيد عن مبلغ الدين ، يقوم المدعي بتوفيه بقية المبلغ ، والعكس صحيح .. وبالفعل تم الحديث عن قطعة أرض واقعة خلف مستشفى البدر بمدينة إب ..! لكن للأسف هذا الأتفاق لم يطبق منه شيء على أرض الواقع ، ولم يحصل المدعي سوا على وعود ، ولم ينزول اخ مالك من صنعاء للجلوس مع الضحية لتصفية الحساب ..!! #اليوم نجدد مطالبنا للأخ مالك الحميدي وأخوه وأسرته الكريمة بسرعة حل هذ الموضوع ، كون المدعي يمر في ضائقة مالية .! والوفاء ضمار لأي تاجر.. أملنا ان تصل الرسالة واضحة دون أي تشويش...