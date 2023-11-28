رجح أن يتم "إغلاق ميناء الحديدة".. معهد أميركي: الحوثيون يلعبون بالنار.. لكن من يحترق؟

من المرجح أن يُنظر إلى أي هجمات انتقامية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل على أهداف في اليمن على أنها انتصار داخل القيادة المسلحة للحوثيين .



منذ اختطاف سفينة الشحن Galaxy Leader في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، ورد أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية سقطت على بعد عشرة أميال بحرية من المدمرة الأمريكية يو اس اس ماسون يوم الأحد.



وجاء إطلاق الصاروخ بعد تدخل مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في محاولة اختطاف سفينة أخرى، وهي ناقلة تدعى سنترال بارك، في خليج عدن. ونفى الحوثيون مسؤوليتهم عن عملية الاختطاف التي يبدو أن قراصنة صوماليين نفذوها.



هناك عدد قليل من الخيارات الجيدة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحوثيين. إنهم منظمة هائلة شبيهة دولة تطورت وتم اختبارها مراراً وتكراراً خلال ما يقرب من عقدين من الحرب. منذ عام 2014، عندما سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء، قام الحوثيون بشكل منهجي بإيجاد ودمج العديد من أفضل المهندسين والفنيين والضباط اليمنيين من الجيش اليمني وأجهزة المخابرات اليمنية في تنظيمهم الخاص.



وقد أدى هذا الدمج، إلى جانب المساعدة المقدمة من إيران، إلى تحويل الحوثيين من قوة حرب عصابات متشددة إلى مجموعة متطورة عسكرياً أصبحت الآن، على مستوى منخفض على الأقل، لاعباً إقليمياً مهماً.



وتدرك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان بدأتا تدخلاً في اليمن عام 2015، مدى إصرار الحوثيين كعدو. وبعد التوغلات المتكررة على الحدود من قبل الحوثيين، فضلاً عن الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار على أراضيها، تحولت السعودية من الحرب إلى المفاوضات.



وبدلاً من الاستمرار في اتباع سياسة على غرار النهج الأميركي الحركي، عاد السعوديون إلى السياسة الخارجية الحذرة والمدروسة التي خدمتهم جيداً لعقود من الزمن. فمنذ أواخر عام 2022، انخرط السعوديون في محادثات أحادية مع الحوثيين ، كجزء من جهد مصمم جيدًا لتهدئة التوترات وتحقيق الاستقرار في المناطق على طول الحدود السعودية اليمنية التي يبلغ طولها أكثر من 800 ميل.



وكانت هذه المحادثات، التي ساعدت فيها الصين وإيران، تقترب من نهايتها قبل أن يعلن الحوثيون الحرب فعلياً على إسرائيل. والآن، تهدد الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الحوثيون بعرقلة تلك المحادثات.



أشارت الولايات المتحدة إلى أن إدارة بايدن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وسبق أن صنفت إدارة ترامب الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير/كانون الثاني 2021، وهو ما ألغته إدارة بايدن لاحقًا.



وفي حين أن هذا التصنيف له ما يبرره الآن أكثر مما كان عليه عندما تم فرضه لأول مرة، إلا أنه لن يكون له تأثير يذكر على الحوثيين أو قيادتهم.



كبار أعضاء الحوثي لا يغادرون اليمن وليس لديهم أصول أجنبية قد تكون عرضة للمصادرة. وفي الواقع، سيتم الاحتفال بهذا التصنيف في صنعاء كدليل على أن الحوثيين "ينتصرون". ومع ذلك، فإن تصنيف الحوثي ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية سيؤثر سلبًا على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية والتي يجب أن تتعامل مع الحوثيين.



إن الضربات العسكرية، التي هي بلا شك في مرحلة تخطيط متقدمة، هي خيار سيئ بنفس القدر للتعامل مع الحوثيين. إذ لم تنجو الجماعة المسلحة من سنوات من الضربات التي نفذتها المملكة العربية السعودية والإمارات خلال تدخلهما في اليمن فحسب، بل ازدهرت عسكريًا وسياسيًا. وأثارت الضربات الجوية التي تقودها السعودية والإمارات الغضب الشعبي وكانت بمثابة الغراء الذي أبقى منظمة الحوثيين الأوسع متماسكة.



خلال تلك الفترة، قامت الجماعة بتحسين قدرتها على إخفاء الأسلحة والمنشآت داخل متاهة الجبال والوديان الضيقة في شمال غرب اليمن وداخل المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. وفي الوقت نفسه، واصلوا شن هجمات عبر الحدود بالرجال والطائرات بدون طيار والصواريخ في عمق الأراضي السعودية.



وكما هو الحال مع فرض تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، فإن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل على أهداف في اليمن سوف ينظر إليها على أنها انتصار من قبل الكثيرين داخل قيادة الحوثيين. وهذا هو الحال بشكل خاص مع المتشددين الصاعدين.



ومن المرجح أيضًا أن تؤدي الضربات إلى تعزيز الدعم للحوثيين بين اليمنيين. كما أن الضربات العسكرية، التي يفترض أن تكون محدودة بطبيعتها، لن تفعل الكثير لتقليل قدرة الحوثيين على تنفيذ ضربات في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.



والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مثل هذه الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية، حتى لو كانت محدودة، من المرجح أن تؤدي إلى إطلاق حلقة تصعيدية قد تكون لها عواقب إقليمية وحتى عالمية. حيث يتمتع الحوثيون بالقدرة على عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، على الأقل لفترات قصيرة.



ويمكنهم أيضًا استهداف البنية التحتية الحيوية لإنتاج الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات . ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات، حتى لو حققت نجاحاً متواضعاً، إلى تحريك أسعار الطاقة العالمية بشكل ملموس.



وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الناقلة البديلة لـصافر، الراسية بالقرب من ميناء الحديدة على البحر الأحمر. حيث نجحت الأمم المتحدة في نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام المتدهور من الناقلة الصدئة إلى ناقلة جديدة، في أغسطس من هذا العام. تتمتع قيادة الحوثيين بفهم فطري للحرب غير المتكافئة، وإذا حوصرت، فقد تلحق الضرر بالناقلة أو تفجرها لإحداث الفوضى في البحر الأحمر.



أظهرت الهجمات، بما في ذلك عملية اختطاف سفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة جزئياً للملياردير الإسرائيلي أبراهام أونغار، مدى القدرة العسكرية للجماعة. والأهم من ذلك بالنسبة للحوثيين، هو أن الهجمات على الأهداف المرتبطة بإسرائيل، كما كان المقصود منها، تعزز الدعم لهم بين العديد من اليمنيين.



قبل بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، كان الحوثيون يواجهون رياحاً معاكسة فيما يتعلق بالدعم الداخلي. فقد بدأت البطالة، والافتقار الشديد إلى الفرص الاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، والقمع الوحشي الذي يمارسه الحوثيون للمعارضة، في تآكل الدعم للجماعة، وخاصة بين بعض القبائل الرئيسية. هذا لا يعني أن الحوثيين كانوا في خطر فقدان السيطرة على شمال غرب اليمن، لكن الخلافات كانت تتزايد.



بسبب اختطاف الحوثيين لسفينة جالاكسي ليدر وتهديداتهم المستمرة، ارتفعت أسعار التأمين على السفن العابرة للبحر الأحمر، وخاصة لأي سفن ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. وهناك دلائل تشير إلى أن بعض السفن التي كان من المقرر أن ترسو في الحديدة قد غيرت مسارها نتيجة لتصرفات الحوثيين.



إذا كان هناك المزيد من الاستفزازات، فمن المحتمل أن يتم إغلاق الميناء، الذي تتدفق عبره معظم المواد الغذائية في اليمن، أمام الشحن الدولي. وسيشكل ذلك ضغطاً هائلاً على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من مستويات متزايدة باستمرار من انعدام الأمن الغذائي.



لا توجد خيارات جيدة للتعامل مع الحوثيين. ولكن الحقيقة البسيطة هي أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان في أي وقت قريب، ولن يتم هزيمتهم بالسبل العسكرية وحدها.



إن المملكة العربية السعودية، التي أعادت تقديم نفسها كوسيط قيم في عدد من الصراعات، بما في ذلك اليمن، هي في وضع أفضل لمحاولة تخفيف سلوك الحوثيين من خلال المفاوضات الصعبة المستمرة. ويدرك المسؤولون السعوديون أن هناك معتدلين داخل قيادة الحوثيين الذين لديهم اهتمام بالأعمال التجارية والتنمية أكثر من اهتمامهم بالحرب.



وحتى المتشددين الحوثيين أصبح لديهم الآن ثروات وموروثات يريدون حمايتها ونقلها. هناك أيضًا تكنوقراط داخل منظمة الحوثيين يدركون أن سيطرة الحوثيين على شمال غرب اليمن لا يمكن أن تتحمل بسهولة التدهور الاقتصادي المستمر.



ويراهن المسؤولون السعوديون على أن النهج الذي يعزز المعتدلين من خلال جهود التنمية وإعادة الإعمار سيكون أكثر نجاحا على المدى المتوسط ​​والطويل من العودة إلى الحرب.



يزدهر الحوثيون بالحرب، لكن السلام يمثل تحديًا أكبر بكثير بالنسبة لهم. ومع ذلك، فإن استفزازات الحوثيين المتصاعدة لا تضمن سوى رد فعل حركي من الولايات المتحدة وحلفائها. ومثل هذا الرد سيمنح الحوثيين، أو على الأقل المتشددين بينهم، ما يريدونه بالضبط: "الحرب".



المصدر: معهد كوينزي الأمريكي- ترجمة : يمن شباب نت

