شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ارتفاع ضغط الدم في المنزل ومن دون أدوية.. إليك الطريقة الصحيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علاج ارتفاع ضغط الدم في المنزل ومن دون أدوية.. إليك الطريقة الصحيحة

ارتفاع ضغط الدم ، هي حالة يندفع الدم مقابل جدران الشرايين، بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر، مثل مرض القلب، ويتحدد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة تدفقه بالشرايين.

طرق لتجنب ارتفاع ضغط الدم

وأكد الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه كلما زادت كمية الدم التي يضخها قلبك وضاقت شرايينك يتسبب الأمر في ارتفاع ضغط الدم، ويمكن الإصابة بارتفاع ضغط الدم لسنوات دون الإصابة بأعراض.

وتابع القيعي ، في منشور لها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن ان يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كـ الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، ويمكن لبعض العادات البسيطة أن تقوم بتجنب ارتفاع ضغط الدم ، وتشمل:

1 - تقليل كمية الملح المتناول مع الطعام، بما يقدر بأقل من 6 جرامات في اليوم، وفي حالة الإصابة بمرض السكري مع ضغط الدم المرتفع، يجب أن يكون الملح المتناول أقل من 3 جرامات في اليوم ويكون نوع ملح الهملايا او ملح البحر.

2 - الحفاظ على وزن الجسم في الحدود الطبيعية.

3 - ممارسة تمارين "الكارديو" 30 دقيقة يوميًا.

3 - اتباع نظام غذائي صحي؛ معتمد على الإكثار من تناول الخضراوات، ، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز؛ لأن البوتاسيوم يعمل على موازنة مستوى الصوديوم في خلايا الجسم، مع عدم تراكم كمية كبيرة منه في الدم.

طرق لتجنب ارتفاع ضغط الدم

1- الابتعاد عن المسكنات، دون حاجة شديدة لها.

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2- الابتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية.

3- الإقلاع عن التدخين، والمشروبات الكحولية.

4- يجب الحرص على تناول فيتامين D3 مع فيتامين K2.

5-الحرص على تطبيق نظام الصيام المتقطع للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم تحت إشراف دكتور التغذية.

6-البعد التام عن منتجات حوارق الدهون لأنها تعمل على أرتفاع الضغط وعدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.