الحديدة.. إصابة اثنين من المدنيين بانفجار لغم حوثي في سيارة مواطن بالخوخة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدنيان اثنان، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن لغمًا زرعه الحوثيون، انفجر بسيارة مدنية في منطقة دار الكبش بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة، ما ادى إلى إصابة مدنيين اثنين كانا يستقلانها.

وأوضح المرصد، أن المواطنيَن "محمد نصر علي" و "علي محمد مصاص"، أصيبا بجروح بانفجار اللغم الحوثي، وأدى إلى تدمير كبير للسيارة التي كانا يستقلانها.

ورغم نزع مئات الآلاف من الألغام من الحديدة فإنها تتصدر الضحايا الذي يسقطون بألغام الحوثيين، في كل المديريات، غالبيتهم من المدنيين.