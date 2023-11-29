عدن - ياسمين التهامي - هل تعاني من حموضة المعدة ؟ .. اليك هذه العشبة التي حيرت الاطباء تجعلك تخلص منها خلال دقائق نهائياً

الاربعاء 29 نوفمبر 2023 الساعة 08:04

هل تعاني من حموضة المعدة ؟ .. اليك هذه العشبة التي حيرت الاطباء تجعلك تخلص منها خلال دقائق نهائياً الحموضة من الأعراض التي قد تسبب الشعور بالإزعاج والألم خاصةً للحامل أو المرضع، التي لا تستطيع تناول أدوية للتخلص منها، وهو ما قد يجعلها تعاني بشكل كبير، وتحدث حرقة المعدة أو الحموضة في الغالب نتيجة عادات غذائية أو حياتية خاطئة، وفي الأغلب يصف الطبيب أدوية مضادة للحموضة، إلا أن مفعولها عادةً ما يكون مؤقتًا وسرعان ما تعانين من حرقة المعدة مجددًا، وجدير بالذكر أنه يمكن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية، فقط باتّباع بعض العادات اليومية الصحية لتخفيف أعراضها دون أدويه أسرع طريقة للتخلص من الحموضة: للتخلص من حموضة المعدة قد تحتاجين فقط عزيزتي إلى تغيير نظامك الغذائي أو الطريقة التي تنامين بها، وغيرها من العادات التي قد تفعلينها بصورة طبيعية ولا تعلمين أنها قد تزيد من الحموضة وحرقة المعدة، لعلاج حرقة المعدة أو الحموضة بطرق طبيعية، إليكِ هذه الطرق البسيطة والمجربة. التي تساعد على التخلص من الحموضة أو التخفيف من حدتها بسرعة: لا تفرطي في تناول الطعام: في نهاية المريء توجد عضلة تشبه الحلقة تعمل كصمام لمنع الحامض المعدي من الصعود إلى المريء، وعند البلع أو القيء تفتح هذه العضلة بشكل طبيعي ودون ذلك تبقى مغلقة، أما إذا كنتِ تعانين من الحموضة والارتجاع، فإن هذه العضلة تضعف وهو ما يسبب خللًا في وظيفتها، خاصةً مع وجود ضغط عليها حال الإفراط في تناول الطعام، لذا عادةً ما تشعرين بالحموضة بعد الوجبات، ولتجنب الشعور بالحموضة، حاولي عزيزتي عدم الإفراط في تناول الطعام، ويفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم. تخلصي من الوزن الزائد: قد لا تشعرين أن هناك علاقة بين وزنك الزائد والحموضة،