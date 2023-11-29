عدن - ياسمين التهامي - احرص على اكله مره في الأسبوع . هو الطعام الوحيد الذي يعمل على تنظيف الرئتين من آثار التدخين

الاربعاء 29 نوفمبر 2023 الساعة 08:21

يمكنه ان يكسبك مزاجاً جيداً فى حياتك ولكنه ايضا يكسبك الندم فيما بعد فى حياتك فهو يضر قلبك ورئتيك ويجعلك مؤهلاً لمرض السرطان وعلى قائمة الاستقبال الخاصة بالمرض. – يتيح لك التعرف على الكثير من الاصدقاء حيث يجعلك التدخين مقيماً وزائراً للعديد من الدكاترة لفحصك من امراضك المستمرة والمتجددة. – يمكنك ان توفر مصروف الطعام والغذاء الخاص بك فهو يجعلك مضرباً عن الطعام وعدم الاحتياج اليه. – يبعدك التدخين عن سن الشيخوخة فانك لن تصل اليه فإن اغلب المدخنين يموتون قبل هذا الوقت. – يوفر عليك استخدام معطر للفم فالسجائر سوف تجعل رائحة فمك كريهه دائماً ولن تحتاج اليه ولن تنفع معه اى رائحة معطرة الكثير من الشباب في انحاء العالم يتبعون الآن طرق حديثة للتخلص من التدخين في أسرع وقت, وهناك من لا يستطيع فيلجأ إلى أشياء تساعده على تنظيف الرئة من آثار التدخين, واليوم نعرض لكم طعام واحد يساعد على تنظيف الرئة من أثر التدخين ألا وهو الكبد ! نعم هي طريقة رائعة لعلاج آثار التدخين، يمكن الاعتماد عليها بسهولة وذلك عن طريق تناول المدخن لسندوتش كبدة أو وجبة كبدة كبيرة الحجم مرة أسبوعياً على معدة فارغة وذلك لتنظيف الرئتين واستعادة صحة الجهاز التنفسى، نعم هي طريقة رائعة لعلاج آثار التدخين، يمكن الاعتماد عليها بسهولة وذلك عن طريق تناول المدخن لسندوتش كبدة أو وجبة كبدة كبيرة الحجم مرة أسبوعياً على معدة فارغة وذلك لتنظيف الرئتين واستعادة صحة الجهاز التنفسى، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الكبدة هي الطعام الوحيد الذي ينظف الرئة كلياً لأنه يحتوى على مادة السيلينيوم بكمية كبيرة وهو معدن يقضى ويحارب أورام الجهاز التنفسى بالإضافة إلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض بصورة عامة وتنشط جهاز المناعة. وينصح ايضاً بضرورة تناول بعض الأطعمة التي تساعد في الإقلاع عن التدخين مثل الفواكه كالبرتقال والكيوى والخضار واللبن والحبوب الكاملة والطماطم التي تخفض أعراض الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى تجنب أكل اللحوم الحمراء بكثرة وأيضا المشروبات الغازية والقهوة لأنهم يجعلوا طعم السجائر في الفم مستحب ومرغوب فيه.