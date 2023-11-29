شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قولو وداعاً للكرش بملعقة واحدة فقط من الفازلين كل يوم ولمدة لا تتجاوز 5 اليالي.. التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وهناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها للتخلص من الكرش، وحرق دهون البطن، ومن أبرز تلك الطرق، إستخدام وصفة الفازلين، التي أثبتت التجارب فاعليتها. وصفة الفازلين لإزالة الكرش وحرق دهون البطن تستخدم وصفة الفازلين في بعض البلدان العربية لإزالة الكرش وحرق الدهون، وخلال السطور التالية سنعرفكم على مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة العجيبة التي تبدا نتائجها بالظهور بعد 3 أيام من الإستخدام. المكونات - فازلين طبي. - زنجبيل مطحون. -

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النعناع، أو أوراق النعناع المفرومة جيدا. ماعلاقة هذه المكونات بحرق الدهون وإزالة الكرش؟ الفازلين: هو مادة هلامية تنتج بشكل أساسي من عملية تكرير النفط، ويتميز بلونه الشفاف، وقوامه اللذيذ، ويدخل في الكثير من الوصفات التجميلية والعلاجية، بسبب الفوائد العظيمة التي يقدمها للجسم. ومن استخدامات الفازلين التي يجهلها الكثير من الناس، استخدامه للتخلص من الكرش وإزالة دهون البطن، خصوصا بعد الولادة، حيث يساهم في إنقاص الوزن خلال وقت قصير.

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على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة ‏الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، ‏وقد تقتل آكلها. ‏ وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في ‏بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.‏ جبن كاسو مارزو هذا النوع من الجبن يحتوي على بعض الديدان في داخله، وهو ‏ليس على قائمة الأطعمة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ‏لخطورته على الصحة، لا سيما عندما تكون الديدان بداخله نافقة.‏ ويمكن أن يسفر تناول هذا الجبن حال فساده عن اضطرابات في ‏المعدة وقيء وإسهال

‎.‎ عشبة الراوند ‏ توجد عشبة الراوند بين مكونات العديد من الحلوى والمشروبات ‏البريطانية، لكن الأوراق الخضراء المتصلة بتلك السيقان تحتوي ‏على نوع من السم، الذي قد يؤدى للوفاة حال تناول كمية كبيرة ‏منها ‎ ‎ الفاصوليا الحمراء الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎ جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التى تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها ‏آثارا جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة، كالغثيان والألم ‏وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلا عن أعراض نفسية ‏أخرى‎.‎ قولو وداعاً للكرش بملعقة واحدة فقط من الفازلين كل يوم ولمدة لا تتجاوز 5 اليالي.. التفاصيل.