شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماهو مصير الخلطات المجهولة من الأعشاب والبهارات.. عالم سرطانات يحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من الخلطات المجهولة من الأعشاب التي يزعم البعض علاجها للأمراض. وقال فهد الخضيري، عبر حسابه على موقع إكس: ‘لا أحد من علماء الابحاث الطبية (اوالمتخصصين بالتثقيف الصحي والوقاية من الأمراض) يحذّر من الاعشاب والبهارات المدروسة جيداً مثل الكمون ومطحون الليمون الأسود لتهدئة بعض اضطرابات الهضم أو تهيّج القولون العصبي، والحبة السوداء والعسل والثوم والكركم لتعزيز الدعم المناعي، والحلبة وحب الرشاد لبعض الاستطبابات التي تم تصنيفها في الطبي البديل والتكميلي’.

وأضاف: ‘لكن التحذير في الغالب من خلطات مجهولة التركيب ذات مزاعم طبية والتي قد يتم دس بعض الأدوية العلاجية الصيدلانيّة، كالمحتال الذي يخلط حبوب منظّم السكّر مع أعشاب ويزعم إنها علاج للسكر أو من يخلط كورتيزون عالي مع فازلين ويزعم أنه علاج لبعض أمراض حساسية الجلد والاكزيما.

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