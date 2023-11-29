مليشيا الحوثي تمنع عشرات من سائقي شاحنات البضائع العمل في موانئ الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي عشرات من سائقي الشاحنات التوجه إلى موانئ الحديدة (غربي اليمن) للعمل في نقل البضائع، بعد أن حولت قسرا الحركة التجارية للاستيراد من موانئ عدن إلى موانئ الحديدة.



وقال عشرات ممن يعملون في سوق النقل إن مليشيا الحوثي في ذمار احتجزت العشرات من ساقي الشاحنات المتوجهين من عدن إلى موانئ الحديدة للعمل في قطاع النقل، وطلبت منهم أموالا باهظة لإعادة جمركة الشاحنات التي يمتلكونها.



وبحسب المصادر فإن الركود في سوق النقل الذي شل الحركة في موانئ عدن دفع السائقين إلى التوجه إلى موانئ للحديدة للعمل، لكن منفذ ذمار الجمركي الذي استحثته مليشيا الحوثي احتجز الشاحنات، وطلب منهم أموالا ضخمة في ظل فقر شديد يعانيه السائقون بعد توقف العمل في موانئ عدن.



وبحسب مراقبين فإن مليشيا الحوثي تهدف إلى احتكار سوق النقل لشركات خاصة بها أنشأتها منذ فتح موانئ الحديدة في فبراير الماضي، أدى إلى قطع مصادر أعمال آلاف السائقين في النقل الثقيل.

