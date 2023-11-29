وفاة خمسة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة سادس في حادث مُروّع بذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي خمسة أشخاص وأصيب سادس، جميعهم من أسرة واحدة في حادث مُروّع بمحافظة ذمار (وسط اليمن).



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب سادس من أبناء محافظة إب (وسط اليمن) في حادث صدام مُروّع على الخط العام في محافظة ذمار، مساء أمس الثلاثاء.



وأضافت المصادر أن السيارة التي تقل الضحايا اصطدمت بسيارة أحد بائعي القات التي كانت تسير بسرعة جنونية وهم في طريقهم إلى صنعاء لحضور عُرس أحد أقاربهم.



وأوضحت المصادر أن الضحايا جميعهم من أسرة "الزوم" من أبناء قرية الجنافي بعزلة سير في مديرية بعدان (شرقي إب).



ووفقا للمصادر فقد توفي في الحادثة المروعة كلا من: (حميد أحمد علي الزوم، ورضوان أحمد علي الزوم، وشقيقتهما، وعبد الفتاح حسن أحمد علي الزوم، ونجله عاهد)، فيما أصيب أحد أبناء حميد الزوم.



وارتفع أعداد ضحايا الحوادث المرورية من أبناء محافظة إب خلال أقل من أسبوع إلى 15 حالة وفاة و5 إصابات في عدة حوادث شهدتها المحافظة والخطوط العام في المحافظات الأخرى.

