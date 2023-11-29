نادي المعلمين: المخابرات الحوثية تواصل ملاحقة أعضاء النادي المطالبين بمرتباتهم

قال نادي المعلمين، إن النائب العام الحوثي في صنعاء رفض الرد على مذكرة النادي التي سلمها له قبل أسبوع للمطالبة بتنفيذ قراره بالإفراج عن قيادة نادي المعلمين.



وأوضح النادي في تغريدة له على منصة إكس، أن المخابرات الحوثية ردت على تظاهرات المعلمين بالتهديد والملاحقة ورسائل التخويف.



وأكد النادي أن المخابرات تهدف لإخافة نادي المعلمين المطالبين بإطلاق سراح رئيس النادي أبوزيد الكميم وأمينه العام محسن الدار ورئيسي فرعيه في المحويت وريمة، المخطوفين منذ أشهر في أقبية المخابرات الحوثية بصنعاء.



وكتب النادي أن مطالبة المعلمين بمرتباتهم ليست جريمة، وأنهم تعرضوا للهوان والذل جراء قطع المرتبات، مطالبا جميع المهتمين بدعمهم في انتزاع حقوقهم.



وخطفت مليشيا الحوثي أمين عام النادي في أغسطس الماضي، وتواصلت الاختطافات في سبتمبر وأكتوبر الماضي ورفضت الإفراج عنهم رغم توجيهات النائب العام الحوثي بالإفراج عن رئيسه أبوزيد الكميم الذي انهارت صحته وتوقفت رجليه عن الحركة منتصف الشهر الجاري.

