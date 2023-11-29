إب..مليشيا الحوثي تفرج عن آلاف السجناء للدفع بهم إلى جبهات القتال

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن آلاف السجناء على ذمة قضايا جنائية جسيمة ومن أصحاب السوابق، للدفع بهم إلى جبهات القتال بعد أن أخضعتهم لدورات طائفية.



وأعلن إعلام المليشيا، أن النيابة العامة في محافظة إب، أفرجت عن (1282 سجيناً بالضمان، وإخلاء سبيل 1191 سجينا آخرين ـ دون ذكر الأسباب ـ، و151 سجيناً بقرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى)، ضمن 3030 سجيناً أفرجت عنهم خلال الفترة من الأول من محرم حتى 30 ربيع الآخر، 1445 هـ.



وأشار إلى أن المفرج عنهم كانوا نزلاء في السجون الاحتياطية والإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات في المجمع والمديريات.



وعلم "يمن شباب نت"، من مصادر مطلعة أن المليشيا كانت قد عقدت اتفاقا مع مئات السجناء للإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى الجبهات.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا أخضعت السجناء الذي أطلقت سراحهم لبرنامج تعبوي مكثف.



واستغلت مليشيا الحوثي الهُدنة غير المعلنة في تحشيد المقاتلين عبر حملات التجنيد واستقطاب نزلاء السجون وأصحاب السوابق وذلك للإعداد لموجة تصعيد جديدة بدأتها قبل أسابيع في عدة جبهات.

